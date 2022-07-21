Медведев назвал руководство ЕС «городскими сумасшедшими»

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал руководство Евросоюза «городскими сумасшедшими».

У себя в Telegram политик опубликовал перечень «грехов» Запада, в которых не виновата Россия.

- В том, что городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз, — написал Медведев.

По его мнению, западные политики манипулируют темой украинского кризиса, чтобы получить новые военные заказы.

Ранее Медведев заявил, что Москва добьется поставленных при проведении специальной военной операции на Украине целей, несмотря на поставки Киеву оружия из-за границы. Как отметил Медведев, поставляемое Вашингтоном оружие позволяет обогатиться «оружейным ворам», а также приводит к появлению новой военной техники у радикалов, а также террористических группировок. Зампред Совбеза РФ также заявил о возможность создания механизма для расследования поставок американского оружия на Украину. По его словам, это вооружение №будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру».

До этого Медведев выразил мнение, что Соединенные Штаты становятся спонсором международного терроризма, поставляя оружие на Украину. Политик подчеркнул, что подобная деятельность Вашингтона приведет у тому, что у «террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники».