Медведев заявил, что НАТО продолжает приближаться к границам России вопреки логике

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Североатлантический альянс продолжает приближаться к границам РФ вопреки логике. У себя в Telegram политик опубликовал перечень «грехов» Запада, в которых не виновата Россия.

- В том, что НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества, — написал Медведев.

Он также выразил мнение, что после госпереворота в 2014 году Украина лишилась независимости и перешла под контроль Запада.

Ранее Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде заявил, что цели российской военной спецоперации на Украине будут достигнуты, в том числе будут снят и угрозы России. По мнению зампреда Совбеза России, в какой-то момент это осознают все, кто сейчас оказывает поддержку киевскому режиму, направляя финансирование и военную технику. Цели спецоперации не пересекаются с интересами Европы, отметил политик.

До этого Медведев выразил мнение, что Россия может быть сильной только при условии проведения полностью независимой внешней политики. В противном случае, отметил он, Россию могут «просто растерзать», поэтому нельзя допускать попыток с чьей-либо стороны даже предпринимать какие-то агрессивные действия против нее. Медведев считает, что это просто повод для россиян, чтобы «вместе трудиться».