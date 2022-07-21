Глава МИД Турции надеется, что черноморский зерновой коридор поможет преодолеть кризис на Украине

Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что черноморский зерновой коридор поможет в преодолении кризиса на Украине. Слова дипломата приводит телеканал TRT.

"Если удастся решить эту проблему, появится, хоть небольшая, но надежда на достижение урегулирования в украинском кризисе", - уточнил Чавушоглу.

По оценке руководителя турецкого внешнеполитического ведомства, переговоры идут хорошо.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ожидает возобновления переговоров по вывозу зерна из украинских портов в ближайшее время. По его словам, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вернулось на мировые рынки.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН) на текущей неделе.