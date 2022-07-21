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В мире21 июля 2022 7:58

Генерал США Реймонд признал, что частные космические компании помогают Украине

Спутники дают украинским военным доступ к интернету, помогая им связываться с командующими, пояснил военный
Виктор БАЖЕНОВ
В США признали, что частные космические компании помогают Украине

В США признали, что частные космические компании помогают Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава космических войск Соединенных Штатов Америки Джон Реймонд признался, что спутники компании Starlink Илона Маска помогают ВСУ.

- Коммерческий космос сыграл очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины, — сказал он в интервью Air Force Magazine.

Он уточнил, что спутники дают украинским военным доступ к интернету, помогая им связываться с командующими.

Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин сообщил, что Соединенные Штаты Америки перешли на поэтапную поддержку Украины. По словам Девлина, средства и оружие, поступающее на Украину, стало сложнее отслеживать. Он связал, изменение схемы поддержки ростом недовольства со стороны американцев.

Напомним, руководитель штаба военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун допускает отправку истребителей в качестве военной помощи Украине от западных стран. В качестве возможных вариантов генерал назвал американские самолеты, а также европейские Gripen, Eurofighter и Rafale.