Преподаватель, станцевавшая в центре Екатеринбурга, задержана полицией

Полиция задержала нарушительницу Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Блогер и преподаватель танца Яна Кэт, записавшая на видео откровенный танец в центре Екатеринбурга и выложившая ролик в Сеть, попала в отделение полиции. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Девушку задержали за нарушение общественного порядка, хотя сама блогер уверена, что ничего не нарушала. Кэт призналась, что ей страшно, потому что в отделении полиции, где ее оставили в камере на ночь, она находится в первый раз. При этом, в итоге, она полностью признала свою вину за записанный в публичном пространстве ролик.

В отношении Яны Кэт составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа, либо ареста на срок до 15 суток. По данным главы пресс-службы главка полиции Свердловской области полковника Валерия Горелых, девушка действительно раскаялась в поступке.

Горелых предостерег жителей Екатеринбурга о недопустимости подобных поступков, которые будут оперативно пресекать сотрудниками органами внутренних дел.