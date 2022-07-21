В России выявили 6391 случай заражения коронавирусом 21 июля 2022

В России растет число заболевших коронавирусом Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России выявлен 6391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с 1 мая. Такие данные в четверг, 21 июля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтверждено 42 летальных исхода. Выписано в связи с выздоровлением 4529 человек, что на 4,9% больше по сравнению с минувшей средой.

Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа в больницы направлено 1195 человек, а это на 7,7% больше, чем днем ранее.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 18 511 120. Число летальных исходов достигло 382 039 человек, а выздоровело 17 924 372 пациента.

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.