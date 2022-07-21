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Политика21 июля 2022 9:16

Захарова сравнила украинцев с подопытными кроликами

Киев признал, что Украина является испытательным полигоном, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова сравнила украинцев с подопытными кроликами

Захарова сравнила украинцев с подопытными кроликами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Украины, получая от Запада вооружение и приглашая иностранных производителей оружия, делает из своих граждан подопытных кроликов, на которых это оружие испытывают, заявила официальный представитель МИД России.

«Министр обороны Украины Алексей Резников просто открыто признал, что Украина является испытательным полигоном и пригласил иностранных производителей вооружений «протестировать их в настоящих боевых условиях против российской армии». Он не догадывается, что в ВСУ воюют украинцы, что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, американское оружие», – сказала Мария Захарова на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. В пакет помощи также войдут боеприпасы для РЗСО и артиллерии, сказал он.