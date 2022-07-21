Захарова сообщила, что Москва убеждена в скором освобождении ДНР

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва убеждена в скором освобождении ДНР.

- Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны поставят Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи специальной военной операции на Украине отодвинутся еще дальше. Лавров отметил, что на фоне поставок западных вооружений Киеву географические задачи специальной военной операции российских войск изменились, поэтому теперь это не только Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Российский министр отмети, что географические задачи специальной военной операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере того, как западные страны будут поставлять Украине все более дальнобойное оружие, такое как HIMARS.