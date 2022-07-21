Глава ЛНР Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обвинил американскую компанию Google в пропаганде терроризма и экстремизма из-за растущего числа "фейков и экстремистских материалов".

По его словам, против республики ведется информационная война, и одной из основных площадок для таких действий становятся именно интернет-ресурсы американской компании.

"Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют, - написал Пасечник в своем телеграм-канале. - Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит, просто ни во что не ставит своих пользователей из ЛНР".

По словам лидера ЛНР, республике не нужны подобные "информационные прилеты" и она "справится и без Google".

Как ранее писал сайт kp.ru, мировой судья Таганского района Москвы в понедельник, 18 июля, назначил Google второй оборотный штраф на сумму более чем 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации.

Роскомнадзор направил в адрес Google LLC 17 уведомлений, требуя удалить с YouTube информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Однако эти данные так и не были удалены, за что и последовал штраф.

Напомним, в марте 2022 года мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного на территории России контента.