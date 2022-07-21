Нацбанк Украины решил понизить курс гривны на 25%

На Украине понизили курс гривны на 25% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нацбанк Украины принял решение понизить курс гривны с 29,2 до 36,56 за доллар. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

- Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики, — пояснил Нацбанк.

Уточняется, что регулятор продолжает фиксировать курс гривны к доллару.

Ранее советник главы офиса украинского президента, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украине для восстановления необходимо до 100 млрд долларов ежегодно. Милованов назвал 1,9 млрд долларов, которые Украине выделят после донорской конференции в Лугано, «конкретными живыми деньгами. Как уточнил бывший украинский министр, для макроэкономики Украины необходимо до 30 млрд долларов в год и такая же сумма нужна для поддержки армии. Милованов также сообщил, что на конференции в Лугано Киев запросил для восстановления 750 млрд долларов.