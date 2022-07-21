Песков назвал утками публикации о проблемах со здоровьем у Путина

Кремль назвал утками публикации о проблемах со здоровьем у Путина Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

У президента России со здоровьем все хорошо, западные публикации о состоянии его здоровья являются вбросами и утками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это ничто иное, как утки», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Напомним. ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс назвал российского президента «слишком здоровым». Об этом он заявил, выступая во время Аспенского форума по безопасности, который проходит 19-22 июля в штате Колорадо.

Секрет физической формы Путина: плавание, хоккей и коктейль с хреном. «КП» разбиралась, как глава государства совмещает работу, спорт и здоровый образ жизни.