МИД РФ обвинил Молдавию в задержаниях российских миротворцев в Кишиневе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровскую Молдавскую республику, неоднократно задерживали в аэропорту Кишинева, заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», – сказал дипломат во время выступления в Совете Федерации.

По словам Полищука, причины задержаний российских миротворцев молдавской стороны не объяснялись. Как заявил директор департамента МИД, Москва расценивает действия Кишинева как недружественные и реагирует на них должным образом.

Первый заместитель начальника главного штаба сухопутных войск России Игорь Сокоренко в свою очередь отметил, что Молдавия пытается не допустить новых поставок в Приднестровье военной техники и оборудования из РФ в расчете на «неизбежный износ имеющейся у российского контингента материальной базы». По его словам, все предложения Минобороны России о проведении консультаций по этому вопросу были проигнорированы.