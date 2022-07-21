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Политика21 июля 2022 10:08

МИД РФ обвинил Молдавию в задержаниях российских миротворцев в Кишиневе

Причины задержаний молдавской стороны не объяснялись, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД РФ обвинил Молдавию в задержаниях российских миротворцев в Кишиневе

МИД РФ обвинил Молдавию в задержаниях российских миротворцев в Кишиневе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровскую Молдавскую республику, неоднократно задерживали в аэропорту Кишинева, заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», – сказал дипломат во время выступления в Совете Федерации.

По словам Полищука, причины задержаний российских миротворцев молдавской стороны не объяснялись. Как заявил директор департамента МИД, Москва расценивает действия Кишинева как недружественные и реагирует на них должным образом.

Первый заместитель начальника главного штаба сухопутных войск России Игорь Сокоренко в свою очередь отметил, что Молдавия пытается не допустить новых поставок в Приднестровье военной техники и оборудования из РФ в расчете на «неизбежный износ имеющейся у российского контингента материальной базы». По его словам, все предложения Минобороны России о проведении консультаций по этому вопросу были проигнорированы.