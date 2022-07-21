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Здоровье21 июля 2022 10:37

Минпромторг сообщил о сохранении возможности вывоза медтехники из России для ремонта

Для таких случаев предусмотрены временные разрешения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Вывозить из России медтехнику для ремонта можно, но иногда для этого требуется специальное разрешение

Вывозить из России медтехнику для ремонта можно, но иногда для этого требуется специальное разрешение

Фото: Shutterstock

Дистрибьюторы могут вывозить комплектующих для медицинской техники из России для проведения ремонтных работ, но в отдельных случаях для этого придется получать временные разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга в четверг, 21 июля 2022 года.

Получить разрешение для вывоза на ремонт или гарантийное обслуживание за рубеж необходимо в случаях, если продукция внесена в приложение №1 постановления правительства РФ №311. В частности, потребуется согласование таких действий с Минпромоторгом и Минэкономразвития России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в марте 2022 года в России введен временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В постановлении уточняется, что речь идет о медизделиях, которые доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Напомним, в мае сообщалось, что министерство здравоохранения РФ прорабатывает вопрос о снятии запрета по вывозу медицинского оборудования за границу для ремонта. Такое заявление в понедельник, 16 мая, сделал первый замглавы ведомства Виктор Фисенко.