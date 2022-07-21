Минпромторг сообщил о сохранении возможности вывоза медтехники из России для ремонта

Вывозить из России медтехнику для ремонта можно, но иногда для этого требуется специальное разрешение Фото: Shutterstock

Дистрибьюторы могут вывозить комплектующих для медицинской техники из России для проведения ремонтных работ, но в отдельных случаях для этого придется получать временные разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга в четверг, 21 июля 2022 года.

Получить разрешение для вывоза на ремонт или гарантийное обслуживание за рубеж необходимо в случаях, если продукция внесена в приложение №1 постановления правительства РФ №311. В частности, потребуется согласование таких действий с Минпромоторгом и Минэкономразвития России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в марте 2022 года в России введен временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В постановлении уточняется, что речь идет о медизделиях, которые доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Напомним, в мае сообщалось, что министерство здравоохранения РФ прорабатывает вопрос о снятии запрета по вывозу медицинского оборудования за границу для ремонта. Такое заявление в понедельник, 16 мая, сделал первый замглавы ведомства Виктор Фисенко.