МИД России заявил о готовности сотрудничать с новым президентом Шри-Ланки

Новый президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова к сотрудничеству с новым президентом Шри-Ланки и рассчитывает на преодоление экономического кризиса на острове, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

№Мы готовы к сотрудничеству с новым ланкийским руководством. Надеемся на скорейшее преодоление экономического кризиса в дружественной нам стране», – сказал дипломат на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, на пост президента Шри-Ланки был назначен Ранил Викремесингхе. Об этом сообщил генеральный секретарь парламента страны Дхаммика Дасанаяке в среду, 20 июля. Соответствующее решение принято по итогам парламентского голосования.

Ранил Викремесингхе ранее занимал пост премьер-министра Шри-Ланки, а после того, как президент страны покинул остров, исполнял обязанности главы государства.

Напомним, 9 июля 2022 года, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки, который успел покинуть здание за несколько минут до того, как туда ворвались участники массовых акций.