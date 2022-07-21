Эксперт рассказал о выгоде для российских компаний при ограничении экспорта нефти Фото: Shutterstock

Портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Дмитрий Скрябин заявил, что снижение экспорта российской нефти приведет к глобальному повышению цен на топливо, который может компенсировать падение объемов продаж для российских компаний.

"Собственно, это мы видим уже. Риски прекращения поставок в ЕС привели к повышенным закупкам нефти и продуктов даже со стороны европейских компаний и Британии", - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Для российских компаний и бюджета, помимо объемов экспорта, важен уровень цены реализации, подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что "Большая семёрка" (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) изучает возможности установить предельные цены на нефть из России. Наряду с этим Запад собирается лишить российские суда страховки на перевозку энергосырья, рассказывает RT.

Президент России Владимир Путин уже заявлял, что российским энергокомпаниям придётся создавать новые бизнес-модели и поручал нефтяникам выстроить всю вертикальную цепочку: от добычи сырья до конечного потребителя, заверив в помощи от государства, рассказывает ОТР.