Врач рассказал, как облегчить боль при солнечном ожоге Фото: Виктор КЛЮШКИН

Получить солнечный ожог могут и отдыхающие на пляже, и туристы, осматривающие достопримечательности, и дачники, словом, все те, кто провел слишком много времени на солнцепёке. Из-за прямого воздействия ультрафиолетового излучения кожа краснеет, воспаляется и начинает болеть.Врач-дерматолог, дерматоонколог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан заявила, что для облегчения боли при солнечном ожоге нужен холодный компресс или длительный душ.

"После душа надо обязательно обработать обожженные солнцем участки кожи специальным средством против ожогов. Оно поможет снять раздражение, зуд и избавит о чувства стянутости. При легком ожоге с этой задачей прекрасно справятся специальные средства после загара с легкой текстурой. Чтобы усилить их эффект, стоит предварительно поместить их в холодильник. В качестве "тяжелой артиллерии" подойдут кремы, гели или спреи с пантенолом в составе", - рассказала она в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, при солнечном ожоге следует пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма, отметила специалист.

До этого врач-дерматовенеролог Ольга Быханова рассказывала, что загар - это защитная реакция организма, то есть кожа сопротивляется, как может, вредному воздействию солнечных лучей - полезным это быть не может, передает РИАМО.

Ранее "Пятый канал" рассказывал, что стандартное для большинства средство спасения от загара не просто не помогает, но вредит коже. Многие люди, получившие солнечный ожог, не придают этому особое значение. Ведь крайне необходимо вовремя начать лечение кожи, чтобы в будущем не было никаких осложнений.

Сайт KP.ru рассказывал, что в аптеках можно найти много препаратов, которые помогут снять болевые ощущения после солнечных ожогов, будут способствовать увлажнению, смягчению и регенерации кожного покрова, затормозят воспалительные процессы и обеззаразят поверхность кожи. При этом стоит внимательно читать инструкцию по применению, а лучше всего посоветоваться перед покупкой с дерматологом или фармацевтом в аптеке. Подробнее читайте здесь