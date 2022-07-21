Вице-премьер Испании назвала облегчением возобновление подачи газа по "Северному потоку"

Испанские чиновники испытали облегчение после возобновления поставок газа по "Северному потоку" Фото: REUTERS

Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала облегчением возобновление подачи российского газа по "Северному потоку". Ее слова приводит радиостанция Cadena SER.

"Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом", - уточнила Рибера.

Напомним, газ по "Северному потоку" вновь поступает в Германию после плановых профилактических работ на газопроводе. Голубое топливо поступило в точку приема в Грайфсвальде в четверг, 21 июля 2022 года, в 7 часов по московскому времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" вышли на уровень до остановки газопровода на плановые профилактические работы. Прокачка голубого топлива достигла 40% от максимальной нагрузки, что соответствует 67 млн кубометров в сутки.