В Госдуме предложили приостановить членство России в ВОЗ

Сергей Миронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением приостановить членство РФ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, указав в нем, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом говорится в официальном сообщении организации. Уточняется, что первое издание для руководителей здравоохранения датируется 2011 годом, а сегодня организация решила обновить его из-за появления новых научных данных, а также «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

- Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании «третьего пола», — рассказал Миронов.

По словам парламентария, он также попросил Минздрав рассмотреть возможность отказа от МКБ-11 и создания российской классификации болезней с учетом законодательства РФ и традиционных ценностей граждан. Он выразил надежду на «внятный ответ» ведомства.