Мобильное приложение Сбербанка заработало после сбоя

Работа сервисов Сбербанка восстановлена после сбоя Фото: REUTERS

Сбербанк устранил проблему со сбоем в мобильном приложении. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации в четверг, 21 июля 2022 года.

"Все сервисы Сбербанка восстановлены и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Сбербанке предупредили, что клиенты могут испытывать трудности с доступом к мобильному банку и другим сервисам.

Напомним, в Банке Монреаля, который является одним из крупнейших кредитных организаций в Канаде, сообщили о масштабном сбое в системе связи, который произошел в стране и затронул работу всех финансовых учреждений, а также нарушил обработку финансовых операций.

В частности, были зафиксированы перебои в оказании услуг службы перевода средств между счетами в канадских банках Interac и обработке финансовых операций.