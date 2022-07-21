Депутат Госдумы Чепа считает, что США хотят признать Россию спонсором терроризма из-за неэффективности санкций

В Госдуме считают, что США хотят признать Россию спонсором терроризма из-за неэффективности санкций Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов намерены признать Россию спонсором терроризма, потому что антироссийские санкции продемонстрировали свою неэффективность, считает первый заместитель главы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

«Они не знают уже, что придумать. Санкции не достигают результатов, которых они ожидают, вот и пытаются таким образом осложнить отношения России со всеми странами», – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Напомним, в политических кругах Соединенных Штатах вновь зазвучали призывы признать Россию спонсором терроризма. На этот раз отличилась спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Как пишет издание Politico, она пригрозила госсекретарю США Энтони Блинкену, что если Госдеп не признает Москву спонсором терроризма, то это сделает Конгресс.

Как писал сайт kp.ru, Кремль оценивает последствия признания России спонсором терроризма очень негативно.