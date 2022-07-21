Экономист Баженов считает, что качество жизни в Евросоюзе без российского газа зимой снизится Фото: Архив "КП"

Экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что Европа сможет пережить зиму без российского газа.

"Отказ от российского газа чреват значительным ростом издержек энерго- и теплообеспечения, придется интенсивно снижать потребление по этому направлению. То есть с точки зрения благосостояния у Европы все равно остаются варианты справиться с энергокризисом самостоятельно, другое дело, что это будет неприятно и болезненно", - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Баженов также усомнился в возможности полноценного замещения российского газа энергией, получаемой с помощью АЭС и угольных станций.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По его словам, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму, передает "Москва 24".

Как писал сайт KP.ru, согласно указу президента, в рублях за российский газ теперь будут платить так называемые «недружественные страны». Их 48, включая весь Евросоюз, США и Японию. Остальные государства могут продолжать использовать доллары и евро либо другие валюты, удобные участникам расчетов. Зачем Россия решила перейти на рубли? Тут можно стоить разные версии: от конспирологии до ура-патриотической. Приверженцы последней уверены, что теперь доллару каюк, а мировой валютой станет рубль. Подробнее читайте здесь