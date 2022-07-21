Глава МИД Венгрии Сийярто находится с визитом в Москве

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прилетел с визитом в Москву, рассказали в венгерском посольстве в России.

«Глава МИД Венгрии сегодня в Москве», – передает ТАСС сообщение дипломатического представительства.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что у Сийярто запланирована в Москве встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил журналистам, что не планирует отказываться от Ордена дружбы, который ранее ему вручил глава российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД Венгрии заявил о невозможности поддержать эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России. Он допустил, что предложенные ЕС условия эмбарго на импорт нефти из РФ может разрушить экономику Венгрии.