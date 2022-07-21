ЕС включил в черный список Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки»

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз принял решение включить в черный список Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки».

- Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лиц, связанных с дезинформацией, — рассказал он в социальных сетях.

Ранее постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что постпреды стран - членов Европейского союза утвердили седьмой пакет антироссийских ограничительных мер, в который вошел запрет на золото из России. Пранцкявичюс также сообщил, что новые ограничительные меры касаются экспортного контроля, вводится заморозка активов Сбербанка. Кроме того, в «черный список» попадает более 50 новых физических и юридических лиц, «в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ может восстановить экономические отношения с Европой при двух условиях. Во-первых, соответствующая инициатива должна исходить от европейских лидеров. Во-вторых, это должно быть выгодно Москве.