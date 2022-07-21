ВСУ заманивали жителей Мариуполя на "Азовсталь" под предлогом эвакуации Фото: REUTERS

Украинские националисты в Мариуполе заманивали гражданское население в промышленные зоны комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации, сообщил РИА Новости командир батареи 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Гром".

"Всем известно, что они творили в Мариуполе. Как они расстреливали людей, как затягивали их под предлогом эвакуации на территорию заводов", - уточнил офицер.

Также он подтвердил и другие факты зверств украинских фашистов.

“...Ситуаций таких- множество. Остановил, лицо не понравилось, взяли прострелили ногу, или убили вообще", - отметил офицер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.