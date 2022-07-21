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Политика21 июля 2022 12:15

ВСУ заманивали жителей Мариуполя на "Азовсталь" под предлогом эвакуации

Также офицер Народной милиции ДНР рассказал об убийствах людей националистами
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВСУ заманивали жителей Мариуполя на "Азовсталь" под предлогом эвакуации

ВСУ заманивали жителей Мариуполя на "Азовсталь" под предлогом эвакуации

Фото: REUTERS

Украинские националисты в Мариуполе заманивали гражданское население в промышленные зоны комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации, сообщил РИА Новости командир батареи 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Гром".

"Всем известно, что они творили в Мариуполе. Как они расстреливали людей, как затягивали их под предлогом эвакуации на территорию заводов", - уточнил офицер.

Также он подтвердил и другие факты зверств украинских фашистов.

“...Ситуаций таких- множество. Остановил, лицо не понравилось, взяли прострелили ногу, или убили вообще", - отметил офицер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.