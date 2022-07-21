Стало известно о новой мошеннической схеме, направленной на детей и подростков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин заявил, что в Telegram-каналах начали распространяться мошеннические сообщения, направленные на детей и подростков, в которых школьников прислать фотографии родительских банковских карт с двух сторон в обмен на промокод от какого-нибудь онлайн-сервиса или маркетплейса.

По словам специалиста, обезопасить детей от мошенничества можно, объяснив им правила цифровой грамотности, одно из которых предписывает размещать минимум информации о себе в интернете, информирует "Газета.ru"

Ранее Центробанк раскрыл мошенническую схему с дистанционным управлением банковским счетом. Злоумышленники представлялись сотрудниками сотовых операторов и получали доступ к счетам своих доверчивых жертв.Телефонные мошенники звонили россиянам и рассказывали легенды об угрозах прекращения работы номера или необходимости переоформить договор связи, передает ФАН.

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, почему мошенники все чаще стали действовать не через телефонные звонки, а через интернет. По словам эксперта, у многих граждан выработался иммунитет к мошенникам, которые орудуют через телефон. Обычно они звонят со столичных номеров, которые начинаются с кода 499 или 495. Однако телефоны стали отходить на второй план, рассказывает телеканал "360".

Кстати, основой мошеннических схем служит персональная информация, полученная на нелегальном рынке баз данных интернет-магазинов, финансовых учреждений, государственных структур. Нынешние мошенники усложнили методы своей работы. Они могут долго обрабатывать очередную жертву, чтобы убедить её перевести деньги, соблазняя финансовой выгодой и даже предлагая некую должность с высокой оплатой. И ради этого устраивают видеособеседования с потенциальным «работодателем». Каждый день появляются всё новые методики, но средства борьбы с преступниками тоже не стоят на месте. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru