Полковник США Макгрегор считает, что Путина беспокоила угроза от НАТО, а не свободная Украина

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин не имел ничего против независимости Украины, но перспектива вступления Киева в НАТО стала бы угрозой для Москвы, заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он напомнил, что Путин подчеркивал, что ему нет дела, например, до присоединения Украины к ЕС. Но его не устроило наращивание там военной мощи НАТО,которое финансируется, в основном, США. При этом в Европе, в том числе, в Германии и Италии, опасаются дальнейшей эскалации напряженности, добавил полковник.

Кроме этого, Макгрегор высказал мнение, что основной мотив РФ состоит в нежелании иметь границу с НАТО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.