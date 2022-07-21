В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России необходимо ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, считает председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Мне кажется, нужно ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. И недостаточно сегодня только административного наказания – надо возвращать уголовное наказание», – заявила депутат на пресс-конференции.

По словам парламентария, Всемирная организация здравоохранения является «соучастницей уничтожения и сокращения населения» России. Уголовная ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений позволит РФ не стать «соучастницей воли ВОЗ», сказала она.

Как писал сайт kp.ru, В Государственную думу внесли законопроект, предполагающий запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на фильмы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.