Исследование: 34% россиян в течение последних месяцев решили открыть собственный бизнес Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Образовательная платформа Skillbox и социальная сеть TenСhat рассказали, что 34% респондентов в течение весны и лета этого года приняли решение открыть собственный бизнес, еще 13% — уже на разных стадиях запуска своего дела.

Так, россияне решили открывать компании в сфере IT — 18,5%, торговли, в том числе на маркетплейсах — 17,4%, в маркетинговых коммуникациях — 17,1%, в пищевом производстве — 16%, в дизайне — 13,1%, и 9% — в легкой промышленности, рассказывает "Газета.ru"

56,8% считают, что собственное дело дает более привлекательные возможности заработка, чем работа в найме, рассказывают аналитики.

Ранее RT рассказывал, что 27% опрошенных жителей России рассматривают возможность открытия бизнеса в сфере ресторанов и кафе. Четверть респондентов (25%) хотели бы открыть своё дело в сельском хозяйстве и фермерстве. Ещё 21% участников исследования отметили, что для развития собственного бизнеса подходит отрасль транспорта и логистики, а 17% назвали сферу строительства.

Кстати, цифровые инструменты для продвижения малого и среднего бизнеса в России используют более 80% предпринимателей. Порядка 80% опрошенных предпринимателей используют для бизнеса e-com-площадки и/или средства интернет-коммуникаций, включая соцсети и мессенджеры. Более 40% респондентов сообщили, что используют и то, и другое, передает телеканал "360".

"Комсомольская правда" подготовила пошаговую инструкцию для тех, кто решил открыть свое дело