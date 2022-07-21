Европейский Центробанк повысил базовую ставку впервые с 2011 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сегодня, 21 июля 2022 года, принял решение о повышении базовой ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов – с 0% до 0,5%, говорится в релизе ЕЦБ.

Помимо этого, на такую же величину повысились ставки по маржинальной кредитной линии и депозитам – до 0,75% и 0% соответственно. Решение обусловлено намерением совета директоров регулятора вернуть инфляцию в еврозоне к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.

Ранее глава Европейского Центробанка заявила, что резкий отказ от энергоресурсов из России существенно повлиял бы на экономику еврозоны. Лагард отметила, что регулятор “внимательно следит” за развитием ситуации.

Также ранее в Европейском Центробанке предположили, что любые перебои при поставках энергоносителей, связанные с конфликтом вокруг Украины, будут лишь временными.