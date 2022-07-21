Россиянам пообещали солнечный и жаркий август Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в заключительный месяц лета в Центральной части России ожидается солнечной и относительно жаркой, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», – сообщил синоптик в беседе с РИА Новости.

Напомним, в четверг, 21 июля, синоптики Росгидрометцентра обещают москвичам дождливую погоду с редкими появлениями солнца и небольшим потеплением до 22 градусов в середине дня. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, давление немного вырастет и составит 744 мм ртутного столба.

Как писал kp.ru, в пятницу, 22 июля жителей Москвы ждет потепление. Температура воздуха поднимется до 25-27 градусов, а в выходные вернется жаркая погода.