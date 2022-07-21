Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 12:54

Россиянам пообещали солнечный и жаркий август

Синоптик Тишковец пообещал россиянам солнечный и жаркий август
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россиянам пообещали солнечный и жаркий август

Россиянам пообещали солнечный и жаркий август

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в заключительный месяц лета в Центральной части России ожидается солнечной и относительно жаркой, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», – сообщил синоптик в беседе с РИА Новости.

Напомним, в четверг, 21 июля, синоптики Росгидрометцентра обещают москвичам дождливую погоду с редкими появлениями солнца и небольшим потеплением до 22 градусов в середине дня. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, давление немного вырастет и составит 744 мм ртутного столба.

Как писал kp.ru, в пятницу, 22 июля жителей Москвы ждет потепление. Температура воздуха поднимется до 25-27 градусов, а в выходные вернется жаркая погода.