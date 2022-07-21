В Вяземском районе прошло расширенное заседание правительства Хабаровского края

Михаил Дегтярев обсудил важные вопросы с представителями района. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Губернаторы новой волны, к числу которых смело можно отнести и главу Хабаровского края Михаила Дегтярева, всеми силами стараются сокращать пропасть, сложившуюся между краевыми властями и населением. Об этом свидетельствуют прямые эфиры губернатора Хабаровского края в соцсетях, открытые линии и встречи с общественниками.

Наиболее показательными и эффективными являются рабочие поездки делегации правительства Хабаровского края, в рамках которых регулярно проводятся расширенные выездные заседания. Накануне состоялось уже шестое выездное мероприятие по инициативе Михаила Дегтярева. На этот раз первых лиц региона принимал Вяземский район.

Вяземский район увеличит производство продовольственных товаров. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В ходе заседания на повестке, помимо прочего, стояли два основных вопроса. Первым обсуждался опорный проект «Мелиорация и кластер Авиапромышленного комплекса». Проект разработан по инициативе главы региона в рамках флагманского направления «Край инноваций и новых возможностей». Одним из главных назначений реализации проекта станет дополнительное вовлечение угодий в сельскохозяйственный оборот.

- Обеспечение продовольственной безопасности и повышение самообеспеченности собственными продуктами - это наши стратегические приоритеты. Восстановление и реконструкция мелиоративных систем – дело очень дорогостоящее, но, учитывая наши агроклиматические условия, мелиорация имеет определяющее значение, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В последние годы, по словам заместителя председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадима Сабурова, регион существенное откатился по показателям собственного сельскохозяйственного производства. Значительное влияние оказали паводки и обильные осадки, которые сыграли свою роль в ударе по экономике края – с 2019 года ущерб от переувлажнения почвы достиг 276 миллионов рублей, а регион потерял около 20 тысяч гектаров посевных площадей.

Благодаря работе на местах губернатору удалось достичь существенного развития Хабаровского края. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Планы по увеличению объемов производства требуют наращивания, главным образом, площади пахотных земель. После проведения инвентаризации земель Хабаровского края было обнаружено порядка 40 тысяч гектаров свободных и неиспользуемых земель. Затраты на проведение мелиоративных работ планируется компенсировать, в том числе, за счет субсидирования. В этом регион рассчитывает на федеральную поддержку.

С момента внедрения данной меры сельхозтоваропроизводители смогли вовлечь в оборот около 7 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Это хороший показатель. В наших интересах – развивать это направление и в дальнейшем, увеличивая посевные площади. В текущих экономических условиях мы должны динамичнее двигаться в направлении обеспечения продовольственной безопасности региона. Задача создания современных мелиоративных комплексов выходит на первый план, - заявил глава региона.

Губернатор непрерывно взаимодействует с главами районов всего региона. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Традиционной частью любого расширенного заседания уже стал личный прием граждан членами делегации правительства Хабаровского края. Жители Вяземского района желали узнать, как обстоят дела с ликвидацией несанкционированных свалок, дорогами, питьевой водой и вопросами в сфере ЖКХ.

- Министры все вопросы берут на личный контроль. Часть граждан адресовали свои просьбы непосредственно губернатору края, и наше управление возьмет их на контроль. Пока вопрос не решится, мы его с контроля не снимем. Такие встречи позволяют выявить системные проблемы и принять эффективные управленческие решения. Все граждане выходили с надеждой, что их проблемы решатся, – отметила Лейла Ширнина, начальник главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.

Так, житель Вяземского района Михаил Сидоренко выразил обеспокоенность отменой протезирования зубов, в связи с чем адресовал свой вопрос министру здравоохранения края. Пенсионер надеется, что регион найдет пути решения проблемы.