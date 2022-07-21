Медведев считает необходимым отодвинуть ВСУ не только от Донбасса, но и «подальше»

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинские силы необходимо отодвинуть не только от Донбасса, но и «подальше».

- И не только от Донецка (отодвинуть войска). Теперь нужно пошире. Подальше, — сказал политик во время встречи с беженцами в Ростовской области.

Он также возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны поставят Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи специальной военной операции на Украине отодвинутся еще дальше. Лавров отметил, что на фоне поставок западных вооружений Киеву географические задачи специальной военной операции российских войск изменились, поэтому теперь это не только Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Российский министр отмети, что географические задачи специальной военной операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере того, как западные страны будут поставлять Украине все более дальнобойное оружие, такое как HIMARS.