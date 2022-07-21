Евросоюз внес шесть сирийских военных в черный список по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз внес в российский черный список шесть высокопоставленных сирийских военных и одну сирийскую частную военную структуру, как уточнили в Брюсселе, связанную с компанией "Вагнер". Об этом говорится в опубликованном сегодня, 21 июля, в "Официальном журнале ЕС" постановлении Совета ЕС.

По версии Евросоюза, сирийская компания якобы имеет отношение к набору добровольцев для участия в спецоперации России на Украине.

"Виду серьезности ситуации, Совет решил, что шесть сирийских военных и одна компания, вовлеченные в набор наемников на стороне российских военных, должны быть внесены в черный список", - отмечается в документе.

Также, в соответствии с документами Совета ЕС, в черный список внесена частная охранная компания "Ас-Саяд", "учрежденная в 2017 году под наблюдением группы "Вагнер" и задействованная в защите российских интересов в Сирии, в том числе, охране мест добычи фосфатов, газа и нефти".

Ранее Боррель призвал включить патриарха Кирилла в черный список Евросоюза.

Также ранее стало известно, что Россия внесла в “черный список” высшее руководство Евросоюза. Фигурантам списка запрещен въезд на территорию страны.