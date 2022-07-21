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Общество21 июля 2022 13:13

Крышу дома на Ленинском проспекте планируют полностью восстановить за 10 суток

Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Восстановительные работы после пожара на крыше жилого девятиэтажного д. 40 на Ленинском проспекте.

Восстановительные работы после пожара на крыше жилого девятиэтажного д. 40 на Ленинском проспекте.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Восьмиэтажный дом на Ленинском проспекте, 40 начинает постепенно оживать после ночного пожара. Напомним, в ночь со среды, 20 июля, на четверг, 21 июля, на крыше здания вспыхнул огонь. Он охватил площадь около 1000 квадратных метров. Пожарные оперативно принялись тушить полыхающую крышу. В том числе для этого использовали два специальных вертолета. Несмотря на масштаб бедствия, к счастью, никто не пострадал. Из дома спасатели вывели около 400 человек.

«Пожар не распространялся, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Одна из причин такого медленного горения – это то, что кровля была отремонтирована, установлены новые деревянные конструкции, обработанные противопожарной пропиткой. И было не выразительное горение, а медленное тление, поэтому шел густой дым».

По его словам, сейчас на месте работают дознаватели, которым предстоит выяснить причину пожара. После этого будут сделаны официальные заключения. В то же время городские службы наводят порядок в пострадавшем здании.

«Мэром даны поручения по восстановлению крышного пространства, - отметил Бирюков. - Крыша пострадала только над первым и четвертым подъездом, а далее – от 5 до 12 подъезда - огонь ее не затронул. Мы полагаем, что в течение 10 дней все конструкции будут приведены в порядок, кровля будет отремонтирована».

Заммэра добавил, что в своём нынешнем состоянии крыша позволяет эксплуатировать здание. При этом, чтобы не допустить возможных протечек, на ней соорудят временный каркас.

«Квартиры верхних этажей, которые пострадали при тушении пожара, будут отремонтированы, - сообщил Бирюков. - Во время пожара жителям были предоставлены места временного пребывания - в школе, несколько человек были размещены в гостинице. Остальные разъехались к родственникам. Сейчас с 5 по 12 подъезды все инженерные коммуникации восстановлены, работают в штатном режиме. Это газ, который по всему дому восстановлен, лифты, подача воды, электроэнергии».

Как уточнил заммэра, до конца сегодняшнего дня в 1 и 4 подъездах будет подано напряжение на все квартирные стояки.

«С жителями обеспечено полное взаимодействие, - сказал Бирюков. - На месте организован и работает штаб, который принимает от них заявки на оказание необходимой помощи. Одновременно принимаются все меры для координации работы по восстановлению сгоревших элементов крыши на доме».