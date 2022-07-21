Крышу дома на Ленинском проспекте планируют полностью восстановить за 10 суток

Восстановительные работы после пожара на крыше жилого девятиэтажного д. 40 на Ленинском проспекте. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Восьмиэтажный дом на Ленинском проспекте, 40 начинает постепенно оживать после ночного пожара. Напомним, в ночь со среды, 20 июля, на четверг, 21 июля, на крыше здания вспыхнул огонь. Он охватил площадь около 1000 квадратных метров. Пожарные оперативно принялись тушить полыхающую крышу. В том числе для этого использовали два специальных вертолета. Несмотря на масштаб бедствия, к счастью, никто не пострадал. Из дома спасатели вывели около 400 человек.

«Пожар не распространялся, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Одна из причин такого медленного горения – это то, что кровля была отремонтирована, установлены новые деревянные конструкции, обработанные противопожарной пропиткой. И было не выразительное горение, а медленное тление, поэтому шел густой дым».

По его словам, сейчас на месте работают дознаватели, которым предстоит выяснить причину пожара. После этого будут сделаны официальные заключения. В то же время городские службы наводят порядок в пострадавшем здании.

«Мэром даны поручения по восстановлению крышного пространства, - отметил Бирюков. - Крыша пострадала только над первым и четвертым подъездом, а далее – от 5 до 12 подъезда - огонь ее не затронул. Мы полагаем, что в течение 10 дней все конструкции будут приведены в порядок, кровля будет отремонтирована».

Заммэра добавил, что в своём нынешнем состоянии крыша позволяет эксплуатировать здание. При этом, чтобы не допустить возможных протечек, на ней соорудят временный каркас.

«Квартиры верхних этажей, которые пострадали при тушении пожара, будут отремонтированы, - сообщил Бирюков. - Во время пожара жителям были предоставлены места временного пребывания - в школе, несколько человек были размещены в гостинице. Остальные разъехались к родственникам. Сейчас с 5 по 12 подъезды все инженерные коммуникации восстановлены, работают в штатном режиме. Это газ, который по всему дому восстановлен, лифты, подача воды, электроэнергии».

Как уточнил заммэра, до конца сегодняшнего дня в 1 и 4 подъездах будет подано напряжение на все квартирные стояки.

«С жителями обеспечено полное взаимодействие, - сказал Бирюков. - На месте организован и работает штаб, который принимает от них заявки на оказание необходимой помощи. Одновременно принимаются все меры для координации работы по восстановлению сгоревших элементов крыши на доме».