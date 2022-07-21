В Молдове в оппозиционной Партии «ШОР» проводят обыски и аресты

Председатель партии «Шор» Илан Шор. Фото: Лидия ТКАЧ

Власть PAS начала новый эпизод политической расправы с Партией «ШОР». Как заявил лидер формирования Илан Шор, сегодня прокуроры и офицеры НЦБК явились в офисы партии в Кишиневе и по всей стране и готовы выдвинуть новые необоснованные и незаконные обвинения.

После того, как на прошлой неделе представители Партии «ШОР» объявили, что не поддадутся шантажу, исходящему от власти, и не перестанут защищать интересы народа, президентура дала указание на проведение обысков в офисе партии и возбуждение уголовных дел в отношении членов и руководства Партии «ШОР».

Все происходящее сегодня является злоупотреблением и попыткой заставить нас замолчать, отказаться от протестов и уступить их давлению. Они хотят избавиться от нас, потому что мы их прямые политические оппоненты. Все, что происходит сегодня, – это банальная политическая расправа. Ничего нового. Те же стратегии, те же мерзости – это именно то, к чему мы привыкли с тех пор, как PAS пришла к власти. По указанию PAS и Майи Санду прокуроры, вероятно, ищут иголку в стоге сена, а поскольку они ничего не найдут, то вытащат «желтые иглы репрессий» из прокуратуры, СИБ и НЦБК и попытаются «сшить» новые уголовные дела.

PAS боится протестов, а поскольку знает, что только Партия «ШОР» может собрать десятки тысяч людей на улицах, пытается помешать нам сделать это. Сегодня, в этот момент, все структуры СИБ, НЦБК, прокуратура действуют по политической указке и делают игру власти. Мы призываем международные организации, дипломатические миссии, аккредитованные в Кишиневе, посольства очень внимательно следить за происходящими событиями и за тем, как действуют силовые учреждения. Невообразимо, чтобы такие вещи происходили в правовом государстве.

Власть в агонии, особенно после того, как увидела результаты последних опросов, которые показывают, что они потеряли половину своего электората. Они видят, что PAS падает в опросах, а Партия «ШОР» растет. И это сводит их с ума. Вот как выглядит независимое правосудие в нашей стране и хорошие времена, обещанные PAS. Все эти факты не останутся безнаказанными, а недавняя история Республики Молдова показывает, что все, кто открывал политические дела по указке, оказывались в тюрьме.

Они хотели объявить Партию «ШОР» вне закона и поняли, что это невозможно, тогда они начали оказывать давление на людей и пугать их делами. Они думают, что если не могут уничтожить партию извне, то им удастся сделать это изнутри. Однако им это не удастся.

Партия «ШОР» не откажется от борьбы, и мы не будем молчать. Ваше предложение прекратить протесты и отказаться критиковать вас мы еще раз отвергаем. Мы не боимся вас и мы победим вас.

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