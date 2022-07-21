США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты отозвали свой запрос на экстрадицию гражданина России Александра Виннника из Франции, сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело.

«США отозвали на минувшей неделе свой запрос об экстрадиции Винника, направленный по Францию в 2020 году. При помощи такого обманного маневра США хотели добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, чтобы оттуда его как можно быстрее отправили бы в Штаты», – сказал он журналистам.

Как отметил Бело, в процессе слушаний Винник был оповещен об отзыве запроса на его выдачу Вашингтону. Адвокаты на это заседании подняли вопрос об отсутствии уведомления россиянина о запросе Москвы на экстрадицию, который был направлен во Францию раньше американского, добавил представитель Виннника.

Как писал сайт kp.ru, ранее Европейский суд по правам человека отказал Франции в экстрадиции российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника в Грецию.