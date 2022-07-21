Захарова раскрыла истинное отношение США к Украине по туфлям жен президентов

Мария Захарова раскрыла истинное отношение США у Украине по туфлям жен президентов Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулеба о туфлях жен президентов.

Желтый и голубой цвета обуви женщин свидетельствуют о том, что Киев и Вашингтон «на одной волне», заявлял Кулеба.

- Это еще одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности, — прокомментировала слова украинского министра Захарова.

Ранее Захарова, комментируя призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля подождать эффекта от антироссийских ограничений, заявила, что жители стран Евросоюза сразу же почувствовали на себе эффект от санкций против России.

До этого представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что признание экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах заслуживает отдельной реакции и дальнейшего разбора. По ее словам, раньше американские чиновники утверждали, что они поддерживают «демократические силы» в тех или иных странах. Заявление Болтона необходимо проанализировать и выяснить, в каких именно точках земного шара Соединенные Штаты планировали госпереворот, подчеркнула Захарова.