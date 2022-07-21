Переговоры по вывозу зерна с Украины проходят в видеоформате Фото: Мария ЛЕНЦ

Переговоры по вывозу украинского зерна между Россией, Турцией, Украиной и ООН проходят пока в видеоформате, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Переговоры продолжаются в видеоформате. Они идут достаточно динамично. Стороны участвуют в них, поэтому надеемся, что в ближайшее время все-таки удастся договориться», – рассказал дипломат журналистам.

По словам замглавы МИД РФ, Москва также обсуждает с ООН проблему ограничений по экспорту российского зерна. Как отметил Руденко, поставками только украинского зерна проблему продовольственного кризиса решить не получится, поэтому необходимы поставки зерна и удобрений из России.

Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.

Напомним, российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле 13 июля представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря.