Международные резервы России сократились за неделю на 7,4 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные резервы России по данным на 15 июля 2022 года составили $565,3 млрд, сократившись за недельный период на 1,3% (или на $7,4 млрд), об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

"Объем международных резервов по данным на 15 июля составил $565,3 млрд, сократившись за неделю на $7,4 млрд, или на 1,3%, под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По информации на 8 июля текущего года, международные резервы находились на уровне $572,7 млрд.

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в результате санкций была заморожена половина золотовалютных резервов ЦБ, то есть около 300 миллиардов долларов. Часть этих резервов находится китайских юанях, поэтому Запад сейчас оказывает давление на Пекин, чтобы ограничить доступ к ним, отметил глава Минфина. По словам Силуанова, Москва от своих обязательств по госдолгу не отказывается, но будет оплачивать его недружественным странам в рублях, пока они не разморозят активы Центробанка.