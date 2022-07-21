Германия пока не передала «Газпрому» турбину Siemens для «Северного потока» Фото: REUTERS

Турбина Siemens для газопровода «Северный поток» прибыла в Германию из Канады после ремонта, однако «Газпрому» еще не передана. Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек.

«Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим», – рассказал глава Минэкономики ФРГ на пресс-конференции.

Напомним, ранее Оттава приняла решение вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока». Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал такое решение канадских властей.

Как писал сайт kp.ru, Канада в течение двух лет может провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода «Северный поток», пока в силе сохранится соглашение об исключении из антироссийских санкционных ограничений.