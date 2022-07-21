Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией Фото: Павел Орловский/ТАСС

Окончание конфликта на Украине зависит от самих властей страны, которые должны сесть за стол переговоров с Россией и обязаться никогда не угрожать ей, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Все зависит от Украины. Особенность момента в том, что военные действия могут закончиться сейчас для Украины при более благоприятных условиях. Она должна сесть за стол переговоров и обязаться никогда не угрожать России», – заявил политик в интервью агентству France-Presse.

По мнению Лукашенко, боевые действия на Украине начались из-за стремления России упредить удар по своей территории со стороны Запада. Как считает белорусский лидер, конфликта можно было бы избежать, если западные страны предоставили Москве гарантии, в том числе возвращение НАТО на рубежи 1997 года.

Лукашенко заявил, что ситуация для Украины может усложниться, так как Росси еще не использовала полностью свой потенциал. Кроме того, по его мнению, Киев должен согласиться с потерей территорий на востоке и юге, занятых российскими войсками.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле заявили об изменении условий переговоров с Украиной в случае их возобновления.