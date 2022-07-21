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Общество21 июля 2022 14:26

Почти половина россиян уверены, что самокаты опасны

Но при этом отказываться от их использования не собираются
Елена АКИМОВА
Почти половина россиян уверены, что самокаты опасны

Почти половина россиян уверены, что самокаты опасны

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как бы не разгорались споры вокруг использования электросамокатов и гироскутеров, отказываться от них россияне не собираются. Почти 46% регулярно пользуются данным видом транспорта, к тому же, в этом году любителей такой техники стало в 2,5 раза больше, в сравнении с летом 2021 года.

63% активных «водителей» не имеют своей эко-техники и берут ее на прокат, а 13% задумываются о покупке. С тех пор как электросамокаты вошли в нашу жизнь, 37% респондентов уже успели ими обзавестись.

Многие задумывают о том, что данный вид транспорта может быть хорошей альтернативой общественному (74%), но в действительности решились на замену только 10%. Чуть больше трети опрошенных объясняет свой отказ от такой замены тем, что не везде есть инфраструктура для использования данной техники.

Что касается безопасности, то 76% россиян уверены, что во время катания с ними ничего не случится. А каждый шестой уже падал и получил незначительные травмы. В итоге 44% опрошенных считают данный транспорт опасным, а 41% не видят никакого риска в его использовании. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СберСтрахование и медиахолдинга Rambler&Co.

А вот курьерам служб доставки, которые пользуются двухколесной техникой, хотят запретить ездить по тротуарам, пишет RT.

Кстати, по итогам лета товары для активного отдыха подскочат в цене на треть. Сильнее всего этим летом увеличится спрос на велосипеды, термосы и самокаты — на 59, 30 и 21% соответственно по сравнению с летом 2021-го, пишет газета "Известия".