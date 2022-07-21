Почти половина россиян уверены, что самокаты опасны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как бы не разгорались споры вокруг использования электросамокатов и гироскутеров, отказываться от них россияне не собираются. Почти 46% регулярно пользуются данным видом транспорта, к тому же, в этом году любителей такой техники стало в 2,5 раза больше, в сравнении с летом 2021 года.

63% активных «водителей» не имеют своей эко-техники и берут ее на прокат, а 13% задумываются о покупке. С тех пор как электросамокаты вошли в нашу жизнь, 37% респондентов уже успели ими обзавестись.

Многие задумывают о том, что данный вид транспорта может быть хорошей альтернативой общественному (74%), но в действительности решились на замену только 10%. Чуть больше трети опрошенных объясняет свой отказ от такой замены тем, что не везде есть инфраструктура для использования данной техники.

Что касается безопасности, то 76% россиян уверены, что во время катания с ними ничего не случится. А каждый шестой уже падал и получил незначительные травмы. В итоге 44% опрошенных считают данный транспорт опасным, а 41% не видят никакого риска в его использовании. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СберСтрахование и медиахолдинга Rambler&Co.

А вот курьерам служб доставки, которые пользуются двухколесной техникой, хотят запретить ездить по тротуарам, пишет RT.

Кстати, по итогам лета товары для активного отдыха подскочат в цене на треть. Сильнее всего этим летом увеличится спрос на велосипеды, термосы и самокаты — на 59, 30 и 21% соответственно по сравнению с летом 2021-го, пишет газета "Известия".