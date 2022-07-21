Яйцо Фаберже нашли на арестованной из-за санкций яхте российского бизнесмена в Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замминистра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что на одной из арестованных американскими властями яхт, якобы принадлежащей российскому предпринимателю, обнаружили ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже (1846-1920).

Об этом она заявила, выступая накануне на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Как отметила Монако, США вместе с испанскими властями изъяли на Майорке "принадлежащую российскому олигарху яхту стоимость 90 млн долларов", а также арестовали в Республике Фиджи "яхту стоимостью примерно полмиллиарда долларов". Последняя, как уточнила замглавы Минюста, пришвартована в портовом городе Сан-Диего.

"Мы обнаружили много интересного на этой яхте в Сан-Диего. Мы нашли яйцо Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них. Становится все интереснее", - рассказала Монако.

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