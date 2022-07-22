Живая музыка и шоу будут предварять каждый Winline Матч Тура Российской премьер-лиги

Благодаря Winline поход на футбол превращается в развлекательное мероприятие для всей семьи. Фото: предоставлено Winline.

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с генеральным партнером – компанией Winline – представила новый формат проведения центральных матчей чемпионата, которые теперь будут проходить под вывеской Winline Матч Тура. Их главной особенностью станут яркие предматчевые шоу и живые выступления музыкантов.

Первым Winline Матчем Тура этого сезона стала игра «Динамо» и «Ростова», перед которой на стадионе выступили Slava Marlow и группа Therr Maitz с хитом «Ты горишь как огонь».

Во втором туре РПЛ вывеска Winline Матча Тура будет не менее красочной: «Спартак» – «Краснодар». Здесь зрителей порадуют певица Моя Мишель – ее выступление пройдет в парке перед стадионом. А перед стартом самого матча болельщиков еще ждет красочное световое шоу.

Музыкантов обещают выбирать с учетом команд и города проведения Матча Тура. Выступления артистов при этом увидят не только болельщики на стадионе, но и телезрители. Для них трансляция Winline Матча Тура будет начинаться за 10 минут до стартового свистка.

Фактически, поход на футбол превращается в развлекательное мероприятие для всей семьи, а не только для мужской его части. В руководстве Winline и РПЛ уверены, что футбол должен давать нечто большее, чем просто игру, чтобы конкурировать в сражении за зрителя.

- Мы рады, что наша идея с новым развлекательным форматом нашла поддержку у руководства РПЛ. И в ближайшее время Winline вернется с новыми инициативами, чтобы сделать Российскую Премьер-лигу еще более интересной и привлекательной для самой широкой аудитории, – отметил директор по маркетингу Winline Александр Запольских.

Расписание ближайших Winline матчей тура:

23 июля: «Краснодар» – «Спартак»

30 июля: «Зенит» – «Локомотив»

6 августа: «Краснодар» – «Локомотив»

13 августа: «Зенит» – ЦСКА