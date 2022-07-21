Лавров пообещал незамедлительно рассмотреть просьбу Венгрии о поставках дополнительных объемов газа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия незамедлительно рассмотрит просьбу Будапешта о дополнительных поставках газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Как отметил глава российского МИД, выполнение Россией долгосрочных контрактов по поставкам газа в Венгрию отвечает интересам обеих сторон.

Напомним, в четверг, 21 июля, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны надеются на увеличение объемов поставок природного газа из России.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что эмбарго на российский газ разрушит европейскую экономику. Политик считает, что Евросоюзу необходимо менять стратегию из-за рисков разориться.