Глава МИД Венгрии признал, что страна не сможет закупить дополнительные объемы газа без России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрией были приняты меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такой объем дополнительного газа в Европе закупить просто нереально. Поэтому мы в Венгрии предприняли все требуемые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который расположен на границе со Словакией и Австрией, то есть каждый день мы можем принять 20 миллионов кубометров", - отметил Сийярто после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях. Глава венгерского МИД заявил, что оплата российского газа в рублях не нарушает санкции.

Кроме этого, глава МИД Венгрии попросил Россию нарастить поставки газа в страну. Обеспечение поставками российского газа является приоритетной задачей Будапешта, отметил министр.