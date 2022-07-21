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Политика21 июля 2022 14:55

Глава МИД Венгрии признал, что страна не сможет закупить дополнительные объемы газа без России

Страна планирует принимать допобъемы газа через южное направление
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава МИД Венгрии признал, что страна не сможет закупить дополнительные объемы газа без России

Глава МИД Венгрии признал, что страна не сможет закупить дополнительные объемы газа без России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрией были приняты меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такой объем дополнительного газа в Европе закупить просто нереально. Поэтому мы в Венгрии предприняли все требуемые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который расположен на границе со Словакией и Австрией, то есть каждый день мы можем принять 20 миллионов кубометров", - отметил Сийярто после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях. Глава венгерского МИД заявил, что оплата российского газа в рублях не нарушает санкции.

Кроме этого, глава МИД Венгрии попросил Россию нарастить поставки газа в страну. Обеспечение поставками российского газа является приоритетной задачей Будапешта, отметил министр.