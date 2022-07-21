Лавров назвал постыдным отсутствие реакции Евросоюза на отказ Порошенко выполнять минские соглашения Фото: REUTERS

Отсутствие реакции Евросоюза на признание бывшего президента Украины Петра Порошенко об отказе выполнять минские соглашения должно быть стыдным для серьезных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Недавно Порошенко сказал: я их подписывал, но выполнять-то их я не собирался, нужно было время выиграть, чтобы нас накачали современным оружием. И как тогда Евросоюз молча потакал саботажу минских договоренностей, так и даже на это откровенное признание Порошенко никто никак не отреагировал. Мне кажется, это стыдно для серьезных государств, которые хотят заниматься серьезными проблемами всей внешней политики», – сказал дипломат на пресс-конференции.

По словам Лаврова, сейчас люди гибнут на Украине прежде всего от бездумных обстрелов украинских войск, и об этом говорят факты. Он призвал обратить внимание на реакцию ЕС за последние восемь лет на гибель мирных жителей Донбасса в то время, когда минские соглашения еще имели свою силу. Как отметил глава российского МИД, «никакого осуждения того, что творила украинская военщина, никто не услышал».