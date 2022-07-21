Стивен Кинг отрекся от слов о величии украинского националиста Бандеры

Стивен Кинг Фото: REUTERS

Пользователей соцсетей возмутила попытка американского писателя Стивена Кинга отречься от слов о нацистах - ранее в беседе с российскими пранкерами он назвал Степана Бандеру "великим человеком".

"Стивена Кинга разыграли Вован и Лексус. Они спросили его, что он думает о Бандере. Он ответил, что Бандера был великим человеком. Полная чушь. Развод пранкеров. В этих словах отсутствует правда", - написал после розыгрыша Кинг в Twitter.

При этом многие комментаторы обвинили писателя в том, что он лжет и не желает признавать очевидное.

"Есть же ролик. Очевидно, что вы считаете пособника нацистов Бандеру, который убивал евреев, великим человеком. Позор!" - отметил один из комментаторов.

"Иногда лучше ничего не говорить о людях, о которых нам известно мало. Бандера - военный преступник", - подчеркнул другой пользователь.

"Я прослушал запись. Вы буквально заявили, что в целом считаете Бандеру великим человеком. Вы восхваляли нациста и убийцу. При всем писательском таланте вы не сможете превратить эти слова во что-то другое. Вы являетесь защитником нацистов", - выразил свое мнение еще один комментатор.

Напомним, ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили американскому писателю Стивену Кингу, представившись украинским лидером Владимиром Зеленским.