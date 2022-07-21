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Политика21 июля 2022 15:51

Опубликовано видео, как стелу "Лисичанск" перекрашивают в цвета российского флага

Также на стеле установили флаг РФ
Авторы (2):
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Лисичанск после освобождения, фото: скриншот с видео

Лисичанск после освобождения, фото: скриншот с видео

Стелу на въезде в Лисичанск выкрасили в цвета российского флага, сообщил спецкор kp.ru Александр Коц.

Как видно по опубликованному видео, также на стеле установили российский флаг.

Ранее Минобороны показало Лисичанск после освобождения: жители украшали окна российскими флагами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.