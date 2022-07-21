Умер Алан Грант, автор комиксов о Бэтмене

Автор комиксов о Бэтмене Алан Грант Фото: кадр из видео

Умер автор комиксов о Бэтмене шотландский писатель Алан Грант. Ему было 73 года.

По информации The Sun, Грант скончался утром в четверг, 21 июля. Смерть писателя подтвердила его супруга. Как сообщила жена автора, он тяжело болел, что и стало причиной его смерти.

Алан Грант известен прежде всего как автора комиксов о Бэтмене – их он начала создавать с конца 80-х годов. Писать попал в индустрию комиксов в 1967 году, когда стал редактором в шотландской медиа-компании DC Thomson. Кроме того, Грант является автором комиксов о Судье Дредде, «Рок из красных», детского графического романа 2Локсли и война 1812 года», а также сценаристом фильма «Скотт против зомби».

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